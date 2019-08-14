Новости версия для печати Сегодня у православных христиан начинается Успенский пост Предстоящие две недели верующие проведут в молитве и в смирении.



Православная церковь называет Успенский пост одним из самых строгих, который сравнивают с Великим или постом перед Пасхой. Стоит отказаться от мяса, молочных изделий и, конечно же, яиц. Нельзя также есть рыбу.



Начало поста совпадает с праздником, который в народе называют Медовый Спас. В этот день на богослужении в храмах освещается мед нового урожая, и этот продукт можно в Успенский пост есть хоть ежедневно.



Следующий праздник, связанный с урожаем – Яблочный Спас. Он отмечается 19 августа.





Мария Семак

14 августа 2019 года







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