Сегодня у православных христиан начинается Успенский пост

|
среда
14.08.2019
7:00:21
|
|
Сегодня у православных христиан начинается Успенский постПредстоящие две недели верующие проведут в молитве и в смирении.
Православная церковь называет Успенский пост одним из самых строгих, который сравнивают с Великим или постом перед Пасхой. Стоит отказаться от мяса, молочных изделий и, конечно же, яиц. Нельзя также есть рыбу.
Начало поста совпадает с праздником, который в народе называют Медовый Спас. В этот день на богослужении в храмах освещается мед нового урожая, и этот продукт можно в Успенский пост есть хоть ежедневно.
Следующий праздник, связанный с урожаем – Яблочный Спас. Он отмечается 19 августа.
|© 2002−2019 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта