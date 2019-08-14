Новости версия для печати Поисковики обнаружили в Орловской области очередное захоронение 13 солдат похоронено вблизи деревни Вяжи Новосильского района.







Останки 13 красноармейцев обнаружили члены поискового отряда В июле 1943 года на этом месте шли ожесточенные бои. В Новосильском районе погибло несколько тысяч советских солдат и офицеров. В те годы медальоны почти не носили, и найденные бойцы пока остаются безымянными. Но при них сохранились остатки амуниции, вещи, каски, компас. Возможно, что-то из этих предметов поможет установить личность погибших солдат.Останки 13 красноармейцев обнаружили члены поискового отряда УФССП России по Орловской области «Память» совместно с поисковым отрядом «Неручь» в минувшие выходные.





Мария Семак

14 августа 2019 года







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