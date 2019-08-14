Новости версия для печати «Лиза Алерт» ищет волонтеров 17 августа в Орле состоится встреча.



На ней можно будет узнать, какие задачи выполняет поисково-спасательный отряд. Для того чтобы найти человека нужно не только отправиться по его следам, но и провести масштабную информационную работу – собрать о нем сведения (в чем одет, есть ли проблемы со здоровьем, куда мог направиться), обзвонить родственников, больницы и другие учреждения. Отряд нуждается в пополнении и всех, кто готов присоединиться, ждут на предстоящей встрече.



Новичков ждут в ближайшую субботу, 17 августа, по адресу: г. Орел, наб. Дубровинского, 60Б, к 15-ти часам.









Мария Семак

14 августа 2019 года







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