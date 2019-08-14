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Орловские художники провели пленэр в Кижах

Вдохновение мастера черпали в природе, звуках, запахах, разноцветье острова, встречах с сотрудниками музея. Фольклорно-этнографический ансамбль представил программу «Духовное наследие Карелии», Художник Борис Москин в Покровской церкви провел занятие «Мир древнерусской иконы», Анна Анхимова раскрыла секрет, почему «калитка просит восьмерки», а Олег Скобелев познакомил с былинами и сказками Заонежья.

Эти яркие впечатления нашли отражение в работах, которые были представлены на выставке «Пленэр на о. Кижи — 2019». На ее презентации от художников поступило предложение организовать в г. Петрозаводске выставку работ по итогам кижских пленэров за последние несколько лет.