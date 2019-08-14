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На Орловщине планируют создать 54 мобильные медбригады

Услуга предназначена для орловцев старше 65-ти лет. В этом году уже приобрели 30 автомобилей. На эти цели потратили больше 21 миллиона рублей, средства были выделены из федерального бюджета в рамках нацпроекта «Демография».



Выездные бригады работают каждый вторник, среду и четверг. Возможностью добраться в больницу с комфортом воспользовались 215 человек.

Кроме того, планируют приобрести еще два автомобиля для перевозки маломобильных пассажиров, в том числе колясочников – сообщили в областном Департаменте социальной защиты населения.