Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Сезон охоты открыт. На незаконных охотников - тоже. Мы были в первом рейде. Пока - без серьезных нарушений.

- Как снять напряжение? Глава администрации Орла пообщался с коллективом ТТП.

- Состязание машин. Поколение некст легко создает искусственный разум.

- Старому зданию - новую жизнь. В Орле будет возведен ФОК.

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Вести-Орёл

13 августа 2019 года







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