Новости версия для печати В орловском кинотеатре ждут не всех Прокуратура нашла нарушения по доступу лиц с ограниченными возможностями здоровья.



Так, к примеру, санитарно-бытовое помещение кинотеатра в соответствии с требованиями нормативных документов не оборудовано, доступные условия пользования помещением в полном объеме не созданы, система сигнализации, а также опорные устройства не установлены, тактильная мнемосхема плана помещений кинотеатра и кнопка вызова персонала к входу в помещение кинотеатра для оказания в случае необходимости помощи в передвижении инвалидам отсутствует.



Кроме этого, в проверенном кинотеатре не утвержден перечень сотрудников, ответственных за взаимодействие с лицами, имеющими инвалидность.

В связи с выявленными нарушениями прокурором Заводского района руководству было внесено представление.





Анастасия Дорохова

14 августа 2019 года







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