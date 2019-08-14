Орловские предприятия работают на Кольском полуострове

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среда
14.08.2019
14:24:17
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Орловские предприятия работают на Кольском полуостровеПринимают участие в строительстве центра строительства крупнотоннажных морских сооружений.
Как сообщает пресс-служба областной администрации, речь идет прежде всего об Орловском сталепрокатном заводе (входит в ОАО «Северсталь-метиз», метизную группу «Северстали»). Предприятие уже осуществило поставку высокопрочного крепежа для возведения Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений. Его создание является частью проекта Правительства России по освоению и развитию Арктики. Для строительства центра компания «Северсталь-метиз» поставляет крепеж, стальные фасонные профили и арматурные пряди.
Отметим, что крепеж орловского завода уже использовался на других крупнейших инфраструктурных стройках страны: возведение стадионов к Олимпиаде в Сочи и Чемпионату мира по футболу, трассы «Формулы-1», Западного скоростного диаметра в Санкт-Петербурге, реконструкции завода «Туполев» в Казани.
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