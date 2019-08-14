Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 11:25 на телеканале «Россия».



- Цель - 1%. На борьбу с безработицей потратят больше 2 миллиардов рублей. Расскажем, какие действия запланированы.



- Две недели в строгости. Сегодня начался Успенский пост - со сладкого праздника, Медового Спаса.



- Почтили память павших, и благодарили живых. В Шаблыкинском районе отметили 76 годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков.



- «Лиза Алерт» ищет волонтёров. Всех, кто желает присоединиться - приглашают на встречу в ближайшую субботу;



- Чем интересуются «Молодые кадры Орловщины»? Стартовал второй этап конкурса.



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Вести-Орёл

14 августа 2019 года







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