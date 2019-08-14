Новости версия для печати В Шаблыкино отметили день района На фронт ушли более 8 тысяч его жителей. Вернулось меньше половины.



Торжественный митинг был посвящен 76-ой годовщине освобождения от фашистов. На нем по традиции возложили цветы к братской могиле, минутой молчания почтили память павших. После на площади состоялся праздничный концерт, во время торжественной части лучшим труженикам района вручили награды.



Леонид Музалевский председатель Орловского областного Совета народных депутатов: «Шаблыкинская земля дала нашей родине 5 героев Советского союза, Героя России. Двух полных кавалеров Ордена Славы. Тысячи шаблыкинцев награждены медалями»

Сегодня Шаблыкинский район активно развивается. Так, на базе Хотьковской школы скоро появится центр цифрового и гуманитарного образования, строится ФАП и четырехквартирный дом для детей-сирот. Что касается сельского хозяйства, то с Шаблыкинских полей убрано почти пять тысяч тонн озимой пшеницы. Уборочная кампания еще продолжается.





Анна Вайсергисер

14 августа 2019 года







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