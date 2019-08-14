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Проблему аварийно-опасного участка дороги в Краснозоренском районе сдвинули с «мертвой точки»

На трассу, которая соединяет Орловскую и Липецкую области зашла тяжелая техника.

Участок дороги от Красной зари до Россошного для водителей непрост. Кроме высокой аварийной опасности, пешеходам здесь приходится идти прямо по проезжей части. Весной этот участок размывается сточными водами, И движение практически замирает. Ремонта здесь ждали уже давно.

Иван Пряжников, глава Краснозоренского района: «Когда пруды набираются, образовывается сток воды в ров. Позднее она уходит по балке в речку. Мы за ней следили, смотрели, вкладывали деньги в ремонт. Этот участок дороги мои предшественники еще 30 лет хотели это сделать. Сегодня мы осуществляем планы».

Осуществить планы стало возможно благодаря, губернаторской программе. На этот участок выделили семь миллионов рублей. Работы в самом разгаре. Земельное полотно уже возведено. Согласно проекту, ширина проезжей части увеличиться до 7-7,5 метров. Главной проблемой строителей был поиск хорошего водоупорного материала для насыпи. Его нашли тут же, в районе.

Сергей Миновщиков, мастер компании подрядчика: «Глина очень хорошая сухая. Держать насыпь будет, никуда она не уедет».

По контракту дорогу должны сдать к 1 октября. Однако подрядчики обещают выполнить работы раньше. Так что, возможно ко Дню района, который в Красной заре отметят 31 августа, этот объект будет уже готов.




Татьяна Тимохина
14 августа 2019 года

 


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