Новости версия для печати Сегодня областной суд начал рассмотрение апелляций по делу Екатерины Стрелец Бывшую орловскую чиновницу обвиняют во взяточничестве.



Напомним, в мае этого года Советский райсуд приговорил экс-начальницу МУП «Ритуально-обрядовые услуги» и УКХ города Орла к штрафу в 4,2 миллиона рублей за пять эпизодов взяточничества. Деньги Стрелец взимала с предпринимателей за продолжение коммерческого партнерства.



Гособвинению наказание показалось чрезмерно мягким, прокуратура требовала для Стрелец 12 лет колонии и штраф в размере 12 миллионов рублей. Защитник Стрелец также подал апелляционную жалобу, требуя признать свою клиентку невиновной по двум из пяти эпизодов дела. Решение областного суда, как ожидается, будет вынесено 21 августа.





Иван Суверин

14 августа 2019 года







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