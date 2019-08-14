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Орловские «прогульщики» совершили экскурсию по Наугорскому шоссе

Вели её сразу несколько экскурсоводов.

И бульвар Победы, и улица Лескова, и окрестности Троицкой церкви когда-то были глухой окраиной. Здесь до середины XIX века торговали деревом.

Дарья Фурманская: краевед, экскурсовод проекта «Прогулки по Орлу»: «Полесская площадь просуществовала до середины XIX века. Потом её начали потихонечку застраивать. Сейчас полесскую площадь занимают жилые кварталы. Началась застройка с того, что здесь появился институт благородных девиц».

На месте, где сейчас стоит бюст генерала Горбатова, когда-то находилась водокачка. Вокруг, как обычно бывало на окраине, располагались богоугодные заведения, приюты для детей и стариков, больницы. Ныне действующая областная больница существует именно с того времени. Она единственная из всех учреждений осталась на своём историческом месте.

Интересно, что на прогулке по Наугорскому шоссе оказалось сразу три экскурсовода. Один из них - краевед-любитель Андрей Киреев. Много лет он собирал материалы об Орле самостоятельно. А когда появился проект «Прогулки по Орлу», у Андрея появилась возможность поделиться с людьми тем, что нашёл в архивах и интернете.

Андрей Киреев, экскурсовод проекта «Прогулки по Орлу»: «Я узнал все о своём районе и захотелось узнать о всем городе. Начал собирать книги старые, фотографии. Это все переросло в хобби. Появился компьютер - это дало новый толчок. Открылся новый мир».

Где-то здесь были Мартыновские сады, которые снабжали весь дореволюционный Орел овощами и фруктами. По улице Пионерской когда-то ходил трамвай.

Елена Мирошкина, участник экскурсии: «Здесь жили наши родители, наши бабушки, все наши родственники жилы в советском районе. Нам очень и интересна история Советского района».

История длинная, как сама Наугорка, сразу пройти её не получится, поэтому в следующий вторник всех желающих приглашают на продолжение экскурсии, посвящённой достопримечательностям и памятным местам Наугорского шоссе.




Эва Стасюлевич
14 августа 2019 года

 


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