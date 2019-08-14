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Брейк-данс как семейный вид спорта

Так живут Максим и Екатерина Денисовы. Вместе с ними к новому олимпийскому виду спорта приобщилась и их дочь Варвара.

Для шестилетней Варвары Денисовой брейк-данс – уже не просто хобби. Впервые девочка попала в тренировочный зал в три года. В пять уже начала заниматься сама. Окружающих привлекают не только яркие косички Чегевари – так зовут девочку в мире брейк-данса - но и её мастерство. За плечами юной спортсменки серия побед на турнирах разного уровня. Бывало и так, что Варя оказывалась сильнее спортсменов старше себя.

Максим Денисов, отец Варвары, тренер по брейк-дансу: «На данный момент ей шесть лет, сложно спрогнозировать, что будет дальше. Но мне кажется, что у нас все получится. Она смотрит на меня, посещает разные мероприятия. Понимает то, куда ей дальше идти».

Слова «брейк-данс» и «олимпиада» в России стали звучать вместе с прошлого лета. Триумфом закончилось выступление 17-летнего Сергея Чернышова на Юношеских играх в Аргентине. В этом году брейк-данс включили и в программу взрослой Олимпиады.

Максим Денисов, отец Варвары, тренер по брейк-дансу: «Для популяризации олимпийского движения привлечение каких-то современных видов искусства, танца будет только плюсом».

Сергея Чернышова отец на брейк-данс привёл в девять лет. Варе до этого возраста ещё три года. Кстати, то, что девочка так рано находится в тренировочном зале – заслуга не только папы, но и мамы. Родители девочки познакомились на тренировке.

Екатерина Денисова, мама Варвары: «Я поступила в университет в 2006 году. И там, когда мы готовили с девочками выступление на университетском празднике, я увидела ребят, как они занимаются. Мне стало интересно. И они увидели меня, мою хореографию пригласили на тренировку».

В семье Денисовых подрастает и второй ребёнок - сын Тихон. Юная Варвара уже готова тренировать младшего брата. Брейк-данс как семейный вид спорта – так Денисовы и сами живут, и другим советуют, олимпиада в Токио меньше чем через год. Эти игры Варвара Денисова проведёт в качестве зрителя. Но, пожалуй, ни что не помешает нашей героине спустя некоторое время перейти на сторону спортивных побед.




Анастасия Дорохова
14 августа 2019 года

 


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