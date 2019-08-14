Сегодня у православных христиан начался Успенский пост

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|Видеоархив передач ГТРК "Орёл"
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Сегодня у православных христиан начался Успенский постОн своей строгости приравнивается к Великому и продлится до 28 августа - Успения Пресвятой Богородицы.
В православной церкви день сегодняшний богат на события - начинается Успенский пост, который приравнивается по строгости к Великому.
Василий Росоха, протоиерей Богоявленского собора г. Орла: «С IX века в Константинополе из императорского храма выносили часть древа Господня. Был мор, язвы и для того чтобы прекратить это бедствие выносили крест на протяжении двух недель. Молебны совершались по всему городу и сегодня, в частности, молебен водосвятный».
Сегодня церковь вспоминает праздник Происхождения Древа Честного и Животворящего Креста Господня. Для большинства же людей этот день известен как Медовый спас. И это оправдано. К праздничному дню соты в ульях уже наполнены, и пасечники приступают к сбору. По традиции верующие в этот день приносят в храм мёд для освящения. И только осветив сладкое угощение в церкви, сами могут его попробовать.
Ольга Патенкова, жительница г. Орла: «К этим праздникам всегда готовишься, прикладывать душевные силы, и получаешь в итоге радость душевную».
Череда спасов - Медовый, Яблочный, Ореховый, как и Успенский пост готовят всех православных христиан к одному из самых главных праздников – Успению Пресвятой Богородицы.
И уже в этот день церковь прославляет окончание земной жизни Девы Марии, её переход в небесное царство и воссоединение со Спасителем.
Василий Росоха, протоиерей Богоявленского собора г. Орла: «Те цели и задачи, которые были поставлены перед собой были осуществлены. Чтобы благодать Святого Духа, которая просвещает все, напитали святостью природу».