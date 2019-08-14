Новости версия для печати Сегодня у православных христиан начался Успенский пост Он своей строгости приравнивается к Великому и продлится до 28 августа - Успения Пресвятой Богородицы.



В православной церкви день сегодняшний богат на события - начинается Успенский пост, который приравнивается по строгости к Великому.



Василий Росоха, протоиерей Богоявленского собора г. Орла: «С IX века в Константинополе из императорского храма выносили часть древа Господня. Был мор, язвы и для того чтобы прекратить это бедствие выносили крест на протяжении двух недель. Молебны совершались по всему городу и сегодня, в частности, молебен водосвятный».

Сегодня церковь вспоминает праздник Происхождения Древа Честного и Животворящего Креста Господня. Для большинства же людей этот день известен как Медовый спас. И это оправдано. К праздничному дню соты в ульях уже наполнены, и пасечники приступают к сбору. По традиции верующие в этот день приносят в храм мёд для освящения. И только осветив сладкое угощение в церкви, сами могут его попробовать.



Ольга Патенкова, жительница г. Орла: «К этим праздникам всегда готовишься, прикладывать душевные силы, и получаешь в итоге радость душевную».

Череда спасов - Медовый, Яблочный, Ореховый, как и Успенский пост готовят всех православных христиан к одному из самых главных праздников – Успению Пресвятой Богородицы.



Василий Росоха, протоиерей Богоявленского собора г. Орла: «Те цели и задачи, которые были поставлены перед собой были осуществлены. Чтобы благодать Святого Духа, которая просвещает все, напитали святостью природу». И уже в этот день церковь прославляет окончание земной жизни Девы Марии, её переход в небесное царство и воссоединение со Спасителем.





Юлия Опанасюк

14 августа 2019 года







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