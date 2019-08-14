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Стали известны победители проекта «Кадры для цифровой промышленности»

Свои знания и умения демонстрировали 10 команд, составленных из студентов и школьников.

Главная цель соревнований - создание законченных проектно-конструкторских решений в режиме соревнований. Десять смешанных команд - первая ласточка.


Кто станет лучшим решало компетентное жюри. Определить победителя было не просто. Разрыв между участниками оказался минимальным.

Любовь Тучнина, капитан команды: «Было сложно, но сработала именно командная составляющая. Каждый отвечал за своё направление, и все получилось просто отлично».

Участников проекта очень тщательно отбирали. В него в первую очередь попали ребята заинтересованные, инициативные, обладающие хорошими базовыми знаниями. Это студенты ОГУ, его среднеспециальных филиалов и орловские школьники.

Первый этап проекта «Кадры для цифровой промышленности» завершился, но только для этих ребят, пройти их путь готовиться уже вторая группа конкурсантов из 80 человек. Ну а тех, кто уже смог проявить себя ждут новые более сложные испытания в мире цифровых технологий.




Оксана Гранн
14 августа 2019 года

 


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