Новости версия для печати Из Шаблыкинского района на фронт ушли более восьми тысяч жителей. Вернулись меньше половины. Имена героев вспоминали в рамках празднования Дня района.



Прошло 76 лет с того момента, как был изгнан враг с Шаблыкинской земли. 22 долгих месяца длилась оккупация фашистскими захватчиками. Больше восьми тысяч человек отсюда ушли защищать родину. Имена Шаблыкинцев золотыми буквами навсегда внесены в историю победы.



Сергей Новиков, глава Шаблыкинского района: «Уроженцем района является известный защитник дома Павловых Илья Васильевич Воронов. Шаблыкинский район был освобожден от немецко-фашистких захватчиков 13 августа 1943 года. В результате Орловского-курской наступательной операции, в ходе которой произошел окончательный перелом в войне»

День освобождения для района один их самых главных праздников. Отмечают его всегда торжественно. У братской могилы вспоминают, тех кто не вернулся с полей сражения.



Леонид Музалевский, председатель Орловского областного Совета народных депутатов: «Шаблыкинская земля дала нашей родине пять героев Советского союза, Героя России. Двух полных кавалеров Ордена Славы. Многие тысячи шаблыкинцев награждены медалями. Я сегодня искренне поздравляю всех жителей района с днем освобождения»

На площади состоялся праздничный концерт, подготовленный силами творческих коллективов. Были вручены почетные грамоты.



Сергей Потемкин, заместитель председателя областного Совета народных депутатов: Праздник этот особый. Это день памяти отцов, дедов, которые не вернулись с войны. которые вернулись, восстановили нашу родину. Как я и раньше говорил, что русского человека победить нельзя»

После войны все силы были брошены на восстановление района. Сегодня гордость - результаты в сельском хозяйстве. На данный момент убрано почти пять тысяч тонн озимой пшеницы. Полевые работы еще ведутся. На базе одной из школ скоро появится центр цифрового и гуманитарного образования, строится ФАП и четырех квартирный дом для детей сирот.









Анна Вайсергисер

14 августа 2019 года







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