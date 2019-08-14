Новости версия для печати На самом известном городском пустыре началась работа В 2021 году, по адресу Гостиная,1 должно появиться четырехэтажное здание, которое будет воссоздано по историческим чертежам архитектора Тибо-Бриньоля.



На данное время на площадке вскрыли небольшой участок грунта, сделано это для того, чтоб специалисты смогли отобрать пробу и проверить качество бетона и песчаной подготовки. Для строителей сделан навес, установлены бытовки. Идет расчистка площадки для завоза стройматериалов. Только бетона понадобится больше 1400 кубов, плюс арматура.



Андрей Мурзин, бригадир: «Сейчас здесь идут подготовительный период. Для того чтоб начать строительство нужно завести строительные материалы, подготовить площадку. Строительство начнется, где то примерно в 20 числах августа месяца».





Анна Вайсергисер

14 августа 2019 года







На главную страницу





