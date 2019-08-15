Новости версия для печати «Спецавтобаза» готовится к работе в зимний период Впереди торги по закупке песка.



Первым этапом подготовки к зиме стала ревизия. На данном этапе проверили все оборудование, в надлежащий вид привели 80% кузовов. В этом году автопарк учреждения пополнится новой техникой. В частности, закупят машины с навесным оборудованием, которые будут использоваться для уборки тротуаров и межквартальных проездов.

Сейчас ведутся торги по закупки соли, составляется график круглосуточной работы на случай, если будет сильный снегопад. Так же планируется дополнительно набрать водителей.





Мария Семак

15 августа 2019 года







На главную страницу





