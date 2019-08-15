Орловским пчеловодам предусмотрена государственная поддержка

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четверг
15.08.2019
10:14:39
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Орловским пчеловодам предусмотрена государственная поддержкаСредства будут выделены в рамках государственной программы.
Финансирование выделяется в рамках субсидии на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития АПК в форме предоставления грантовой поддержки начинающим фермерам и субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства, объектами сельскохозяйственного страхования по которой являются семьи пчел.
Максимальный размер гранта на поддержку начинающего фермера, планирующего заниматься пчеловодством, составляет 1,5 миллиона рублей.
Еще один вариант получить деньги для пчеловодов станет проект «Агростартап». Максимальный размер гранта составляет 3 миллиона рублей, но не более 90% затрат на реализацию проекта создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства.
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