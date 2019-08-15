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На сохранение лесов в Орловской области потратят 138 млн рублей

Деньги будут выделены частями в ближайшие пять лет.

Основная цель проекта – обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100% к 2024 году.

В настоящее время автономными учреждениями выполнены следующие мероприятия: обработка почвы под лесные культуры на площади 20,7 га, посадка лесных культур на площади 57 га, дополнение лесных культур на площади 11,86 га, агротехнические уходы за лесными культурами на площади 485 га, переработка 15 кг семян сосны обыкновенной, проверка семян и получение удостоверений качества.
 
Другая важнейшая задача в рамках проекта – оснащение автономных учреждений техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров и лесовосстановления. Для этих целей впервые предусмотрены федеральные средства в сумме 91,8 млн рублей (из общей суммы 138 млн рублей) на 6 лет для приобретения лесопожарной техники по 15,3 млн рублей ежегодно. Это позволит к 2024 году оснастить на 100 % подведомственные учреждения новой лесопожарной техникой и оборудованием.



Анастасия Дорохова
15 августа 2019 года

 


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