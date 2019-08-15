Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Спустя 30 лет Россошенская плотина обретает вторую жизнь. На аварийно-опасный участок дороги зашла тяжелая техника. Что будет сделано?

- Заседание продолжается. Приговором Екатерины Стрелец недовольны и обвинение, и защита. Сегодня начали рассматривать апелляции.

- Виртуальные разработки - в реальную жизнь. Стали известны победители проекта «Кадры для цифровой промышленности».

- Гостиная, 1 вновь в центре внимания. Там начались строительные работы.

- Осторожно, клещи! 8 жителей Орловской области заразились боррелиозом.

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Вести-Орёл

14 августа 2019 года







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