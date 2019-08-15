Новости версия для печати Импортозамещение в действии: в Краснозоренском районе Орловской области получили первый урожай яблок Плоды на вкус оценила наш корреспондент Татьяна Тимохина.



Для того, чтобы своими глазами увидеть то, как реализовывается областная программа импортозамещения, мы отправились в гости к садоводу Алексею Карпухину. Садоводством он занимается уже 16 лет. И когда предложили поучаствовать в областной программе импортозамещения первым делом решил посадить рождественский сорт, выведенный в орловском НИИИСПК. При хорошем уходе он дает около 10 тон яблок с гектара уже на 4 год, а взрослые деревья могут приносить до 100 тонн урожая, причем ежегодно.



По условиям программы новый сад по интенсивной технологии закладывается каждый год. Одна из разновидностей шпалерно-карликовый по европейской технологии, правда яблони Алексей посадил отечественные - кандиль орловский.



Свой первый сад площадью 2 гектара, Алексей заложил в 2007 году, параллельно учился садоводству, на конференциях, семинарах и личном опыте. Сегодня у него не только взрослые деревья, но и свои питомники. В них 25 сортов: от импортных до орловских иммунных.



Младший сын Арсений, первый помощник, не только во время сбора урожая. У него уже тоже есть свой сад. о своем саде Арсений даже снял и смонтировал репортаж, правда профессия садовода ему больше по вкусу.



Уже сегодня своими яблоками Алексей Карпухин может накормить не только родной район, но и соседние. А а на Яблочный Спас, просто бесплатно раздает урожай - угощает всех желающих.









Татьяна Тимохина

15 августа 2019 года







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