Новости версия для печати В Ливнах раскрыли кражу металлической арматуры Украденное злоумышленник сдал в пункт приема.



Выехав на место происшествия, полицейские установили, что злоумышленник оторвал доски с крыши и проник в постройку через образовавшийся проем. Оттуда он забрал металлическую лестницу и ящик для инструментов, также он снял с петель металлическую дверь и ставни с окон.



В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники установили личность и местонахождение злоумышленника. Им оказался гражданин 1991 года рождения. Как выяснили полицейские, мужчина сдал похищенное в пункт приема. Данный гражданин допрошен в качестве подозреваемого. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ведется следствие.





Анастасия Дорохова

15 августа 2019 года







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