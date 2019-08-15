Новости версия для печати МЧС подвело итоги взаимодействия с орловским бизнесом Обсуждение прошло в формате публичных слушаний.



В последние годы инспекторы практикуют риск-ориентированный подход к проблемам безопасности, что позволило существенно снизить административное давление на предпринимателей. Это признал и бизнес-омбудсмен Орловщины.

Евгений Лыкин, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Орловской области:«Проделана, надо сказать, достаточно громадная и ювелирная работа, которая позволит нам сегодня оценивать деятельность ведомства как эффективную. Найден тот баланс частных и публичных интересов, который позволяет безболезненно осуществлять свою деятельность бизнесу, подконтрольным органам, организациям и предприятиям, а также соблюсти публичные интересы, обеспечить безопасность».





Иван Суверин

15 августа 2019 года







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