Новости версия для печати К 2023 году в орловской больнице им. Боткина появится новый акушерский корпус Уже подписано постановление Правительства области о выделении средств.



Стоимость объекта 685 миллионов рублей, большая часть из которых – федеральные. Корпус планируется построить площадью более трех тысяч квадратных метров, в котором будут размещаться 100 коек для пациенток и необходимые для родовспоможения службы. По его словам, строительство решит множество назревших проблем. Главная – дефицит площадей.



Александр Лялюхин, главный врач больницы им. С.П. Боткина: «Старый акушерский корпус 1972 года постройки. Его мощности уже устарели и не соответствуют САНПИНам и другим нормам для размещения родильных отделений. Отсутствует возможность организации индивидуальных родильных залов».

Кроме того, в старом корпусе нет условий для «партнерских родов», пребывания совместного матери и ребенка. Также изношены сети, электропроводка. Поэтому новый роддом очень ждут и сами медики. В 2020 году планируют разработать проект и в 21 уже приступить к строительству.





Елена Литинская

15 августа 2019 года







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