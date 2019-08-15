Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 11:25 на телеканале «Россия».



- Каков он - первый урожай? Наш корреспондент Татьяна Тимохина оценила на вкус яблоки, выращенные по программе импортозамещения.



- Отсчет пошел. Сегодня в Орле начали печатать документы особой важности - бюллетени для выборов в Государственную Думу. За процессом наблюдает наша съемочная группа.



- «Санаторий на дому». Расскажем, что это за проект и для кого предназначен.



- Второй шанс для выпускников. 3 сентября стартует осенняя пересдача экзаменов.



- Вера в современном мире. Орловцев приглашают на необычную выставку. Что в ней особенного?



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Вести-Орёл

15 августа 2019 года







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