В Орле установят шесть новых светофоров и пешеходных переходов

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четверг
15.08.2019
13:42:04
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В Орле установят шесть новых светофоров и пешеходных переходовЭто обойдется городской казне в полтора миллиона рублей.
Зебры будут с искусственным покрытием и качественной разметкой. Кроме того в текущем году установят пешеходные ограждения на двух улицах областного центра. На это выделят 800 тысяч рублей. 750 тысяч предусмотрено на установку новых дорожных знаков. Всего же финансирование программы «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения» составляет больше 9 миллионов рублей.
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