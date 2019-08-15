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Орловские полицейские поймали поджигателя машин

Злоумышленник совершил преступления на территории Орла и Орловского района.

В ночь на 11 августа во дворе дома, расположенного на ул. Веселая, неизвестный поджег автомобиль «Шкода-Октавия». Проезжавшие мимо граждане заметили горящую иномарку и потушили огонь.

Оперативники изучили записи с камер видеонаблюдения, расположенных рядом с местом совершения преступления, а также на близлежащих территориях. В объектив попал молодой человек, совершающий преступное деяние.

В результате проведения дальнейших оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность и местонахождение злоумышленника. Им оказался 27-летний житель Орловского района.

Полицейские доставили гражданина в УМВД России по г. Орлу для выяснения обстоятельств произошедшего. Молодой человек пояснил стражам правопорядка, что перед совершением противоправного деяния он посещал увеселительное заведение, где пил алкоголь. Выйдя на улицу, подозреваемый увидел транспортное средство и решил его поджечь. Автомобиль он выбрал случайно.

Также сотрудники полиции установили причастность молодого человека еще к двум преступлениям, совершенным на территории Орловского района – причинению легкого вреда здоровью своего знакомого и поджогу его автомобиля «Киа-Спектра». Как было установлено, друзья катались на машине потерпевшего и остановились на автодороге в районе села Звягинки. Между ними произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый нанес знакомому непроникающее колото-резаное ранение грудной клетки сзади. После того, как потерпевший убежал, злоумышленник поджег его автомобиль.

Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.


Анастасия Дорохова
15 августа 2019 года

 


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