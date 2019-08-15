Новости версия для печати Итоги дежурных суток МЧС: 22 выезда, 10 возгораний, 12 происшествий Среди прочего орловским спасателям пришлось извлекать тело из воды и уничтожать боеприпасы времен ВОВ.



В 04:24 на телефон пожарно-спасательной службы «101» поступило сообщение о возгорании неиспользуемого здания в селе Шатилово Новодеревеньковского района. В результате пожара сгорела и обрушилась кровля, обрушились перекрытия, выгорели первый и второй этажи на площади 132 квадратных метра каждый. В тушении принимала участие добровольная пожарная команда «Шатилово». Причина пожара и размер ущерба устанавливаются. Пострадавших нет.



В 11:55 сотрудники группы спецработ областной поисково-спасательной службы выезжали в Новосильский и Залегощенский районы, где изъяли и уничтожили 19 взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны.



В 17:23 на телефон Системы-112 поступило сообщение о том, что в Кромском районе, в реке Ицке в месте, не оборудованном для купания, утонул человек. Тело мужчины 1956 года рождения было извлечено из воды очевидцами.



В 21:18 на телефон пожарно-спасательной службы «101» поступило сообщение о возгорании складского помещения на улице Спартак в Болхове. В результате пожара в помещении выгорело подкровельное пространство на площади 80 квадратных метров. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются. Пострадавших нет.





Анастасия Дорохова

15 августа 2019 года







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