Новости версия для печати В Болхове коллекторов оштрафовали за неточность в документах Агентство грозило должнику уголовным делом.



В своем обращении к приставам, житель Болхова пояснил, что весной текущего года в его адрес было направлено уведомление от коллекторного агентства, в котором содержалось предупреждение о возможности привлечения должника к уголовной ответственности по ст. 159 УК РФ «Мошенничество» в случае не уплаты задолженности.



Судебные приставы в ходе проверки установили, данное уведомление вводит должника в заблуждение относительно возможности применения к должнику мер уголовно-процессуального воздействия и уголовного преследования, а также оказывает на должника психологическое давление. Арбитражный суд Орловской области признал вину юридического лица и назначил ему административный штраф в размере 50 тысяч рублей.



УФССП России по Орловской области напоминает, что в случае нарушения действующего законодательства со стороны лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности, граждане вправе сообщить об этом в отдел правового, документационного обеспечения и работы с обращениями граждан Управления.



Прием документов по адресу: 302010 г. Орел, ул. Авиационная, д.5.





Анастасия Дорохова

15 августа 2019 года







На главную страницу





