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Сегодня в орловской типографии «Труд» начали печатать избирательные бюллетени

Две печатные машины будут работать без перерыва до 24 августа.

Прежде чем запустить этот процесс на офсетные пластины, всего их 4, по специальной технологии был нанесен макет будущего бюллетеня. Их установили на печатные машины, провели отладку и только после этого были получены первые сигнальные экземпляры. Их принимают и оценивают члены орловского избиркома. Проверяется всё - от оригинальности бумаги, до чистоты печати.

Светлана Гонтарь, секретарь Избирательной комиссии Орловской области: «Сейчас были подписаны два сигнальных экземпляра, один для КОИБа, один основной. После этого будут запущена печать избирательных бюллетеней. 24 числа избирательные бюллетени будут изготовлены, порезаны, запечатаны и состоится их передача средствами спецсвязи в территориальные избирательные комиссии Орловской области».

Всего будет отпечатано 486 тысяч 700 бюллетеней в том числе 101 тысяча 400 для КОИБов. Запаса не будет. Все лишние или бракованные экземпляры уничтожат. Отпечатанные, проверенные, запакованные и скрепленные печатью избирательные бюллетени будут находиться под охраной полиции. И лишь накануне выборов их так же под охраной развезут по участкам.


Оксана Гранн
15 августа 2019 года

 


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