Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».



- Станок запущен. Сегодня в Орле начали печатать избирательные бюллетени. Мы наблюдали за стартом процесса.



- Вместе с жарой возобновились и ЧП на воде. На реке в Кромском районе утонул мужчина.



- Господдержка - пчеловодам. Тот, кто только начинает заниматься пчелами, может получить грант.



- Талант - по наследству. Брейк-данс завоевывает любовь целых семей. Или помогает создать крепкие семьи? Мы пообщались с такой семейной парой.



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Вести-Орёл

15 августа 2019 года







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