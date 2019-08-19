ВТБ выдал Группе ПИК проектное финансирование на строительство более 600 тысяч квадратных метров

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понедельник
19.08.2019
16:16:07
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ВТБ выдал Группе ПИК проектное финансирование на строительство более 600 тысяч квадратных метровБанк ВТБ и Группа ПИК подписали соглашение о предоставлении проектного финансирования для реализации двух проектов – «Бунинские луга» и «Green Park» – с использованием счетов эскроу. Открытые кредитные линии позволят осуществить строительство жилья площадью более 600 тысяч квадратных метров.
В рамках соглашения будет использоваться уникальное интегрированное IT-решение, при котором система интеллектуального мониторинга в режиме онлайн позволит контролировать использование кредитных средств и процесс реализации проектов. Данный IT-продукт уже показал свою эффективность на проекте «Дмитровский парк», запущенном в октябре 2018 года.
Для покупателей при переходе на новые механизмы реализации проектов процесс приобретения квартиры в ПИК не изменится: клиенту, открывающему счет эскроу, нужно предъявить только паспорт и договор долевого участия.
19 августа 2019 года
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