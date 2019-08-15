Новости версия для печати На приеме у губернатора: Вопросы состояния здравоохранения На что пойдут деньги по госпрограмме?



На приеме у Андрея Клычкова руководитель профильного департамента. В этом году на реализацию госпрограммы: «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области» выделено почти 13 миллиардов рублей. Большая часть средств в рамках национальных проектов пойдет на закупку современной техники и оборудования. Это обновление необходимо для рывка вперед и сокращения числа смертности. На данное время приобретены четыре мобильных ФАПа, три передвижных флюрографа и маммографа. Так же будут приобретены мобильные медицинские комплексы, предназначенные для проведения диспансеризации в населенных пунктах, где проживает до 1000 человек. До декабря планируют поставить три цифровых рентген аппарата. А в августе и сентябре ждут приток молодых специалистов, которые только окончили ВУЗ.



Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Создание полноценной функционирующей записи электронной на прохождение диспансеризации и приема к врачам, но и в целом посмотреть по самим работам поликлиник в первую очередь городская часть но и в целом по области. Мы с вами в конце июня рассматривали вопрос о повышение базовых окладов врачам. Решение принято. Сейчас задача контролировать. В ежемесячном режиме контролировать, чтоб никаких сбоев не было».





Анна Вайсергисер

15 августа 2019 года







На главную страницу





