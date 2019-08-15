Новости версия для печати От планов ближайшего будущего - к проблемам сегодняшнего дня Глава администрации Орла Александр Муромский объехал Заводской район.



Обследование центральных улиц на предмет надлежащего содержания прилегающих территорий коммерческих объектов – с этого традиционно начинается объезд главы администрации в этом месяце.



Александр Муромский, глава администрации г. Орла: «У нас заканчивается летний период. Есть правила благоустройства, они приняты депутатами. там четко написано, что входит в обязательства собственников. Там в том числе написано о поддержании в порядке входных групп, куда входят и порожки. что мешает сделать порожки? Добровольно или принудительно».

В ходе проверки улиц Заводского района , главу администрации приятно удивили территории которые собственниками содержаться в идеальном состоянии. Далее по маршруту пересечение переулка Карачевская и улицы Некрасова. Сюда главу администрации привело обращение на его страницу в социальной сети. Жители жаловались на мусор возле кладбища, который не убирался долгое время. Однако по счастливой случайности, как отметил Александр Муромский, к его приезду работа началась.



Юрий Студенников, начальник территориального управления по Заводскому району г. Орла: «Перевозчику мы указали, чтобы он пересмотрел график вывоза мусора с этого бункера для того, чтобы исключить возможность перенакопления».

Далее общение с жителями, на улице Автовокзальной 77 «А». Это один из дворов которые благоустроили в 2019 году по программе «Комфортной городской среды». Состоянием, рабочая группа осталась довольна. Да и жители благодарили за качество ремонта. Завершающей точкой объезда стал осмотр дорожного ремонта на Кромском шоссе. Здесь впервые в нашем городе использовали новую технологию "НОВОЧИП". Она позволяет укладывать тонкие слои асфальтобетона по горячей технологии, обеспечивая надежное сцепление со старым покрытием. Итог - без замечаний.









Всеволод Трифонов

15 августа 2019 года







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