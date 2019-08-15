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Роспотребнадзор рассказал орловцам как правильно выбрать школьную форму

Одежда формирует позитивный настрой, психологически спокойное состояние и активизирует желание учиться.

Текстильные материалы и готовые швейные изделия должны соответствовать требованиям к биологической безопасности (гигроскопичность, воздухопроницаемость); устойчивости окраски к воздействиям стирки, пота, сухого трения; химической безопасности (миграция вредных химических веществ в воздушную среду); маркировке продукции.

При выборе одежды (школьной формы):

1. Внимательно изучите маркировку одежды. На маркировке одежды, нанесенной на этикетку, обязательно должна содержаться следующая информация: наименование и местонахождения изготовителя; наименование и назначение изделия; дата изготовления; вид и массовая доля натурального и химического сырья в материале верха и подкладки изделия; размер изделия; единый знак обращения на рынке.
2. Обратите внимание на символы, обозначающие, каким должен быть уход за изделием. Например, если на нем указана химчистка – лучше отказаться от такой одежды для ребенка, химические вещества могут быть вредны для здоровья вашего школьника, который проведет почти целый день в этом костюме.
3. Ткань, из которой шьется форма, должна содержать не более 55% синтетических волокон. Наиболее гигиеничными для пошива школьной формы являются ткани из натуральных волокон. Рекомендуется форма из хлопка и льна для осени и весны, а шерсть и кашемир для зимы.
4. Цвет детской одежды (школьной формы) следует выбирать спокойный, приглушенный. Яркие цвета повышают утомляемость у детей, могут спровоцировать скрытое раздражение.
5. Лучше подобрать для ребенка сразу несколько предметов школьной одежды, чтобы их было удобно менять в течение недели.
6. Приобретая детскую одежду (школьную форму) необходимо обратить внимание на наличие документов, подтверждающих качество и безопасность:

• декларация о соответствии - для одежды 3-го слоя из трикотажных и текстильных материалов (например, костюмы на подкладке), штучных готовых текстильных изделий;
• сертификат соответствия - для одежды 2-го слоя из трикотажных и текстильных материалов (например, блузки, платья, юбки, сорочки, брюки);
• свидетельство о государственной регистрации - для одежды первого слоя (нижнее белье).


Анастасия Дорохова
15 августа 2019 года

 


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