В Орле задержали убийцу 33-летнего мужчины

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четверг
15.08.2019
19:24:07
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В Орле задержали убийцу 33-летнего мужчиныОни вместе пили алкоголь.
Сообщение об обнаружении недалеко от одного из домов в Северном районе города Орла тела мужчины с признаками насильственной смерти поступило 13 августа 2019 года.
Благодаря слаженной работе следователей и криминалистов следственного управления и оперативных служб подозреваемого в совершенном преступлении удалось задержать по «горячим следам». Им оказался 21-летний житель города Орла.
По версии следствия 13 августа 2019 года во время совместного распития спиртного между ним и потерпевшим возникла ссора, в ходе которой подозреваемый фрагментом бетонной конструкции нанес мужчине удары в область головы. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.
В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
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