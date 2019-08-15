Новости версия для печати В Орле задержали убийцу 33-летнего мужчины Они вместе пили алкоголь.



Сообщение об обнаружении недалеко от одного из домов в Северном районе города Орла тела мужчины с признаками насильственной смерти поступило 13 августа 2019 года.



Благодаря слаженной работе следователей и криминалистов следственного управления и оперативных служб подозреваемого в совершенном преступлении удалось задержать по «горячим следам». Им оказался 21-летний житель города Орла.



По версии следствия 13 августа 2019 года во время совместного распития спиртного между ним и потерпевшим возникла ссора, в ходе которой подозреваемый фрагментом бетонной конструкции нанес мужчине удары в область головы. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.



В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.





Анастасия Дорохова

15 августа 2019 года







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