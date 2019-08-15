Новости версия для печати В Орловской области большое внимание к районным газетам Из 83,5 тысяч читателей газет, «районки» выписывает половина.



По данным УФПС Орловской области на 1 июля 2019 года всего подписчиками стали 83 398 жителей Орловской области. Из них у федеральных изданий 25 683 подписчиков, у областных- 4 227, районных - 49 624 подписчиков.



Но и среди районных газет есть свои лидеры и отстающие. Самым читающим в регионе признан Краснозоренский район. В нем проживает 5 384 человека, при этом подписку оформили 2008 из них. Такие данные приводит пресс-служба регионального правительства.



Таким образом, на тысячу жителей района газеты и журналы выписали 372 человека. На втором месте Малоархангельский район. Его население - 10 тысяч человек, оформили подписку 3 683 жителя. Далее в пятерке лидеров с небольшим отставанием оказались Колпнянский, Новодеревеньковский и Верховский районы.





Анастасия Дорохова

15 августа 2019 года







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