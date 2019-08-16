Новости версия для печати В библиотеке им. Бунина расскажут о поднятом из руин Орле Выставка работает до 21 августа.



Разрушения после немецкой оккупации в Орле были настолько сильны, что в конце 1945 – го он был включён в число 15 русских городов, наиболее пострадавших во время войны. Восстанавливали областной центр всем миром - из восточных областей и республик в Орел стали поступать оборудование, машины, стройматериалы, топливо. Начали буквально заново жилые дома, магазины, столовые, хлебопекарни, больницы, кинотеатры. Именно этому периоду и экспозиция, в которой рассказывается о жизненном пути и проектах архитекторов, поднимавших Орел из руин.





Мария Семак

16 августа 2019 года







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