|
пятница
16.08.2019
8:33:39
|
|
Орловский студент попал в сборную «Молодых профессионалов»Даниил Шмыдов выступит на чемпионате мира по профессиональному мастерству WorldSkillsKazan-2019.
Он будет отстаивать честь страны в компетенции «Облицовка плиткой». Напомним, региональный этап проходил в январе этого года. Его участниками стали свыше 100 студентов колледжей и вузов региона, а также более 50 школьников. Состязания проходили по 18 компетенциям на нескольких площадках.
Мировой чемпионат по профессиональному мастерству будет проходить с 22 по 27 августа в Казани. Сборную страны представят 14 девушек и 49 юношей в возрасте от 18 до 25 лет. Среди них и наш земляк Даниил Шмыдов. В конкурентную борьбу на мировой арене вступят более 1500 конкурсантов из 68 стран-участниц.
|© 2002−2019 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта