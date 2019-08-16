Новости версия для печати

Орловский студент попал в сборную «Молодых профессионалов»

Он будет отстаивать честь страны в компетенции «Облицовка плиткой». Напомним, региональный этап проходил в январе этого года. Его участниками стали свыше 100 студентов колледжей и вузов региона, а также более 50 школьников. Состязания проходили по 18 компетенциям на нескольких площадках.

Мировой чемпионат по профессиональному мастерству будет проходить с 22 по 27 августа в Казани. Сборную страны представят 14 девушек и 49 юношей в возрасте от 18 до 25 лет. Среди них и наш земляк Даниил Шмыдов. В конкурентную борьбу на мировой арене вступят более 1500 конкурсантов из 68 стран-участниц.