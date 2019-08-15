Новости версия для печати Орловский Ростехнадзор отчитался о работе в 2018 году Выявлено почти 12 тысяч нарушений в отношении сетей газораспределения и газопотребления.



В контрольную зону Приокского управления Ростехнадзора входят 5 регионов, в том числе и Орловская область. Под федеральным надзором почти 5,5 тысяч объектов. Сделать их максимально безопасными, улучшить взаимодействие между властью, бизнесом и обществом. Существенно повысить качество контроля, используя самые эффективные методы. Сегодня это первоочередные задачи. Василий Челенко, руководитель Приокского управления Ростехнадзора: «Мы в своей деятельности открыты для взаимодействия и такие мероприятия должны служить улучшению партнерства, что бы возникали взаимоотношения между контролирующими органами и поднадзорными организациями». В минувшем году Ростехнадзор провел почти три тысячи проверок. Специалисты выявили без малого 12 тысяч нарушений. Цифра внушительная, но по общей оценке состояние промышленной безопасности на газовых сетях удовлетворительное. Критических проблем пока нет, но если не вкладывать достаточно средств в модернизацию они не заставят себя долго ждать.





Оксана Гранн

15 августа 2019 года







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