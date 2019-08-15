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Орловские школы проходят экзамен на готовность к новому учебному году

Главный секрет успешной приемки, говорит директор школы Ольга Чистякова - работать с вопросами безопасности весь год, а не копить проблемы на последний день.

Ольга Чистякова, директор средней общеобразовательной школы № 10 г. Орла: «Школа большая, в обслуживании сложная. Контроль проходит регулярно, каждые полгода. Проверяет и пожнадзор, и технадзор. Это и электробезопасность, и пожарная безопасность, и антитеррористическая защищенность»

Проверяющие уже были в школе №10 сравнительно недавно. Однако к новому визиту они подходят отнюдь не поверхностно. Впрочем, как показывает практика, противопожарный инвентарь в случае ЧП будет лежать мертвым грузом, если персонал школы не знает, как с ним обращаться.

Объемом знаний персонала и оснащением здания школы №10 пожарный инспектор остался доволен. Остальные проверяющие также отзываются об учебном заведении вполне благосклонно. Подписанный ими акт приемки должен стать гарантией безопасности школы на весь учебный год.