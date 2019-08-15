Новости версия для печати Работа корреспондента ГТРК «Орел» стала лучшей на Всероссийском фестивале телевизионных фильмов и программ «Берега» Отбор проходил среди 200 участников со всей России.



В финальную часть фестиваля попали 30 работ. Среди них и фильм нашего корреспондента Антона Киселева «Свои». Он получил диплом победителя в номинации «Лучший телевизионный сюжет». Антон Киселев, корреспондент ГТРК «Орел»: «Моя работа была посвящена выполнению своего долга сотрудниками миграционной службы и их подопечных - вчерашних мигрантов. Которые сегодня либо получают, либо уже получили гражданство Российской Федерации и обрели новый дом».







Орловское Информбюро

15 августа 2019 года







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