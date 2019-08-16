Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


пятница
16.08.2019
12:56:18
Новости
ВСЕ НОВОСТИ
ВИДЕО

Программа передач
Телеканал "РОССИЯ"
Телеканал "РОССИЯ24"
"Радио России. ОРЁЛ"

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Следствием установлено
Аграрный вопрос
От первого лица
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"

Видеоархив передач ГТРК "Орёл"
Всё в дом
Мобильный репортёр
Кавказский дневник
Провинциалы
Пьедестал
Из архива ГТРК "Орёл"
Нас водила молодость
Очерки и публицистика
Слово о вечном
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Летопись войны

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
Фотоархив

Орловщина
ВЫБОРЫ 2019
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Тургенев. Live
Краеведение
География
Деловая жизнь
Прокуратура Орловской области комментирует
Новости версия для печати

Орловские города смогут попасть в список исторических мест со всей России

Наш корреспондент Анна Вайсергисер узнала, что для этого надо сделать местным чиновникам и сколько потратить.

Старт в 2018 году всероссийского конкурса «Лучший проект создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях» инициированный Минстроем стал толчком к тому, чтоб вернуть потерянный статус исторических поселений на Орловщине. К тому же это главное условие для участия в конкурсе, призовой фонд которого пять миллиардов рублей. Ежегодно в нем будут определять 80 победителей, по пяти номинациям.

Андрей Карпов, и.о руководителя департамента по проектам развития территорий Орловской области: «Эта сумма в зависимости от категории может составлять от 30 до 100 миллионов рублей. Если мы будем говорить об исторических поселениях, то это сумма на данное время 55 миллионов рублей».

Если учесть тот факт, что годовой бюджет таких городов, как Дмитровск, Малоархангельск, Новосиль около 10 миллионов рублей, то есть над чем задуматься. С другой стороны, только на проект для конкурса придется где то найти два миллиона.

Сергей Семиделихин, начальник управления по государственной охране объектов культурного наследия Орловской области: «У нас на многие объекты просто нет денег. И если мы что то хотим восстановить надо взять один объект, максимум два. Таким объектом я предлагаю взять город Болхов».

И то лишь его историческую часть. К тому же имеется опыт участия в конкурсе. В этом году проекты городов Болхов и Дмитровск попали в число финалистов. Так что их останется лишь доработать и представить в следующем сезоне.

Андрей Карпов, и.о руководителя Департамента по проектам развития территорий Орловской области: «Историко-культурный потенциал, это ровно такой же ресурс развития территории, города, поселка как и прочие ресурсы. Да может мы не научились эффективно работать все вместе, но нам предстоит это сделать».

Правда, вот времени на это не много. Конкурс рассчитан до 2024 года. Итогом совещания стало заполнение анонимного опроса. Присутствующие эксперты, общественники предложили свои варианты населенных пунктов, у которых есть потенциал для получения нового статуса.


Анна Вайсергисер
16 августа 2019 года

 


На главную страницу
© 2002−2019 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта