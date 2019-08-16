Новости версия для печати Орловские города смогут попасть в список исторических мест со всей России Наш корреспондент Анна Вайсергисер узнала, что для этого надо сделать местным чиновникам и сколько потратить.



Старт в 2018 году всероссийского конкурса «Лучший проект создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях» инициированный Минстроем стал толчком к тому, чтоб вернуть потерянный статус исторических поселений на Орловщине. К тому же это главное условие для участия в конкурсе, призовой фонд которого пять миллиардов рублей. Ежегодно в нем будут определять 80 победителей, по пяти номинациям.



Андрей Карпов, и.о руководителя департамента по проектам развития территорий Орловской области: «Эта сумма в зависимости от категории может составлять от 30 до 100 миллионов рублей. Если мы будем говорить об исторических поселениях, то это сумма на данное время 55 миллионов рублей».

Если учесть тот факт, что годовой бюджет таких городов, как Дмитровск, Малоархангельск, Новосиль около 10 миллионов рублей, то есть над чем задуматься. С другой стороны, только на проект для конкурса придется где то найти два миллиона.



Сергей Семиделихин, начальник управления по государственной охране объектов культурного наследия Орловской области: «У нас на многие объекты просто нет денег. И если мы что то хотим восстановить надо взять один объект, максимум два. Таким объектом я предлагаю взять город Болхов».

И то лишь его историческую часть. К тому же имеется опыт участия в конкурсе. В этом году проекты городов Болхов и Дмитровск попали в число финалистов. Так что их останется лишь доработать и представить в следующем сезоне.



Андрей Карпов, и.о руководителя Департамента по проектам развития территорий Орловской области: «Историко-культурный потенциал, это ровно такой же ресурс развития территории, города, поселка как и прочие ресурсы. Да может мы не научились эффективно работать все вместе, но нам предстоит это сделать».

Правда, вот времени на это не много. Конкурс рассчитан до 2024 года. Итогом совещания стало заполнение анонимного опроса. Присутствующие эксперты, общественники предложили свои варианты населенных пунктов, у которых есть потенциал для получения нового статуса.





Анна Вайсергисер

16 августа 2019 года







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