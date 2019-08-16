Новости версия для печати Мценский парк имени Калинникова приведут в порядок Завтра состоится городской субботник.



Городская администрация приглашает неравнодушных жителей на уборку. Субботник который состоится 17 августа в 9:00. Сбор около Мценской детской школы искусств (г. Мценск, ул. Катукова д. 1).

«Невозможно полностью привести всё в порядок без участия жителей. Возьмите в руки инвентарь (топоры, ножовки, триммеры, бензопилы) и выйдете на свежий воздух, чтобы преобразить город, в котором живете. Жизнь в чистоте — это сознательный выбор и труд каждого жителя», - говорится в сообщении администрации .





Анастасия Дорохова

16 августа 2019 года







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