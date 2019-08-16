Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 11:25 на телеканале «Россия».



- Средства на развития малых городов. Орловский регион представил два проекта на конкурс "Минстроя". Расскажем - какие и что нужно сделать, чтобы получить субсидии.



- Орел закружился в «Хороводе мира». Участие в акции приняла и наша съемочная группа.



- В числе лучших: орловский студент Даниил Шмыдов будет защищать честь страны в международном чемпионате молодых профессионалов;



- График на август: расскажем, куда поедет в этом месяце мобильный комплекс НКМЦ им. Круглой



- Страницы истории: как и кто поднимал Орел из руин после оккупации? Мы знаем, где получить ответы на эти вопросы.



СМОТРЕТЬ ВЫПУСК







Вести-Орёл

16 августа 2019 года







На главную страницу





