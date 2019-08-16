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Орловские власти готовят любителям спорта очередной подарок

Через полтора года заработает недострой, который пустовал более 20 лет

Многие из тех, кто бывает на территории стадиона даже не догадываются о том, что за здание притаилось за ярко-синим корпусом бассейна. Однако, у него есть своя интересная история.

Алексей Куницын, начальник управления физической культуры и спорта Орловской области (2006-2009 гг.): «В 1990 годах председателем облисполкома был Васильковский Александр Ефремович. Он был большой любитель тенниса. Было принято решение построить вот этот закрытый теннисный корт. Была проделала работа и в 1994 году первая очередь здания была введена в эксплуатацию».

Впрочем, проработал закрытый корт недолго. В 1996 году он опустел. И только через 10 лет в 2009 году недострой включили в программу развития спорта в регионе. Но реконструкцию так и не начали. И вот спустя еще десятилетие на помощь пришел федеральный проект «Спорт – норма жизни».

Алексей Берестов, начальник управления физической культуры и спорта Орловской области: «Орловская область приняла решение завершить строительство данного сооружения, так как оно находится в центре города, имеет хорошую площадь».

Оценка состояния здания проводилась в течение трех месяцев. По ее итогам специалисты сказали уверенно – работать можно!

Виктор Петров, главный инженер АО «Гражданпроект»: «Отклонения есть, но они не определяют позицию как неработоспособную. В наших руках поправить, решить, усилить, сделать. Но основные конструкции, которые вы видите, они в работоспособном состоянии».

Старт реконструкции запланирован на январь 2020 года. На работу отведено 18 месяцев. Стоимость работ – 225 миллионов рублей. В эту сумму заложили и весь спортинвентарь. Новый объект сможет принять любителей нескольких видов спорта, среди которых гимнастика, мини-футбол, различные единоборства.




Анастасия Дорохова
16 августа 2019 года

 


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