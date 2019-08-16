Новости версия для печати Орловские власти готовят любителям спорта очередной подарок Через полтора года заработает недострой, который пустовал более 20 лет



Многие из тех, кто бывает на территории стадиона даже не догадываются о том, что за здание притаилось за ярко-синим корпусом бассейна. Однако, у него есть своя интересная история.



Алексей Куницын, начальник управления физической культуры и спорта Орловской области (2006-2009 гг.): «В 1990 годах председателем облисполкома был Васильковский Александр Ефремович. Он был большой любитель тенниса. Было принято решение построить вот этот закрытый теннисный корт. Была проделала работа и в 1994 году первая очередь здания была введена в эксплуатацию».

Впрочем, проработал закрытый корт недолго. В 1996 году он опустел. И только через 10 лет в 2009 году недострой включили в программу развития спорта в регионе. Но реконструкцию так и не начали. И вот спустя еще десятилетие на помощь пришел федеральный проект «Спорт – норма жизни».



Алексей Берестов, начальник управления физической культуры и спорта Орловской области: «Орловская область приняла решение завершить строительство данного сооружения, так как оно находится в центре города, имеет хорошую площадь».

Оценка состояния здания проводилась в течение трех месяцев. По ее итогам специалисты сказали уверенно – работать можно!



Виктор Петров, главный инженер АО «Гражданпроект»: «Отклонения есть, но они не определяют позицию как неработоспособную. В наших руках поправить, решить, усилить, сделать. Но основные конструкции, которые вы видите, они в работоспособном состоянии».

Старт реконструкции запланирован на январь 2020 года. На работу отведено 18 месяцев. Стоимость работ – 225 миллионов рублей. В эту сумму заложили и весь спортинвентарь. Новый объект сможет принять любителей нескольких видов спорта, среди которых гимнастика, мини-футбол, различные единоборства.









Анастасия Дорохова

16 августа 2019 года







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