Новости версия для печати Орловцы закружились в «Хороводе мира» Главная цель всероссийского проекта – сплотить как можно больше людей.



Этим летом захороводились сотни российских городов. Среди них Санкт-Петербург, Магадан, Ростов-на-Дону. В Орле для огромного хоровода выбрали рябиновый скверик возле музея Тургенева.



Вера Ефремова, директор объединенного литературного музея И.С.Тургенева: «Здесь сердце литературного Орла. Люди возьмутся за руки, встанут в хоровод. Пройдут хороводом, жизнь станет лучше и чище как говорил Николай Семёнович Лесков».

Гигантский хоровод собрали орловский центр народного творчества и клуб «Вечерки». Это мировой танцевальный посыл о мире, братстве и дружбе другим городам и даже странам.



Евгения Серебренникова, региональный координатор акции «Хоровод мира»: «Объединить людей в хороводе. чтобы через рукопожатие, через движение этого хоровода люди поняли, что мы все едины. и не важно, какой мы национальности, каких мировоззрений. мы все можем жить в одном целом».

В русском хороводе сегодня и афганец, и представитель Эфиопии, и много других людей разных национальностей. Музыкально и этнографически поддержал акцию фольклорный ансамбль «Взойди солнце», но прозвучал также и самый современный техно-этно бит. Хорошее настроение, улыбки, и возможность среди нашей разобщенной жизни иногда взяться за руки и почувствовать рядом другого человека.



Анастасия Рослякова, участница акции «Хоровод мира»: «Это сплочение, это дружеские отношения, это огромные эмоции, которые не передать словами. Нужно только встать и пройти в этом хороводе».

На Руси были хороводы радуницкие, троицкие, всесвятские, петровские, пятницкие, ивановские, никольские, успенские, капустинские, покровские. И вопреки пословице, искать жену не в хороводе, а в огороде, присматривали себе супругу почти всегда здесь.









Эва Стасюлевич

16 августа 2019 года







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