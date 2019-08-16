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В микрорайоне Зареченский не могут найти нужное место для мусорных контейнеров

У каждой стороны своя правда.

Жители микрорайона Зареченский местом жительства довольны. Пока погода позволяет – гуляют с удовольствием. Однако этим летом для многих выход на улицу стал в тягость. Причина - под окнами.

Лариса Панина, жительница микрорайона Зареченский: «Когда появились контейнеры и ветер в сторону окон , то запах долетает неприятный. Потому что вывозят не часто. У нас даже мусор из подъездов вывозят чаще. А здесь если раз в неделю вывозят мусор то хорошо. Подтеки бывают неприятные когда дождь идет ... Очень неприятно , что их здесь поставили»

Жители района сетуют - управляющая компания контейнеры решила установить прямо в центре дворов, а не на специально отведенных местах . Потому и запах неприятный, да и общая картина не живописная.

В управляющей компании заверили: о мусорных проблемах в микрорайоне они знают и неоднократно пытались связаться с представителями компании-перевозчика.

Юлия Пенькова, инженер управляющей компании: «В чем заключается беда? Забирая контейнеры с места, где они непосредственно находятся , перевозчик оставляет их там где ему удобно. Машина ездит машина с грузчиком. Грузчик выкатывает этот контейнер, забирает мусор и оставляет на месте, где забрали , т е обратно не ставят. График забора мусора не соблюдается. Нашему персоналу приходится и до шести вечера сидеть и до восьми. Чтобы закатить в положенное место контейнер»

Вопросы у представителей управляющей компании есть и к самим жителям.

Юлия Пенькова, инженер управляющей компании: «Жители, оставляя свой транпсорт , паркуя его, не задумываются , что здесь место для выгрузки контейнеров , здесь место для контейнерной площадк. Что должен приехать спецтранспорт и забрать контейнеры».

Однако, в компании, которая вывозит мусор, уверяют: писем от управляющей компании не получали. Но приступив к работе на этом участке в январе текущего года они обратили внимание, что в рамках огороженных площадок идет сбор габаритного мусора. Контейнеры же стоят на расстоянии пару сотен метров. А подтеки летом, их не смущают - сезон арбузов и фруктов открыт.

Елена Брюзгина, финансовый директор компании, вывозящей мусор: «Техника находится в исправном техническом состоянии. Мусоровоз не предназначен для транспортирования жидких отходов, он перевозит только ТКО, он не герметичен. Содержание придомовой территории и санитарно - эпидемиологическое состояние, санитарно - гигиеническая очистка придомовой территории – все это входит в обязанности управляющей компании»

Ну а пока те, кто ответственен за дома и дворы одного отдельно взятого микрорайона Орла спорят - жильцы микрорайона ждут. Что случится быстрее - контейнеры поставят на отведенное им место, или арбузный сезон закончится. И продолжают исправно платить деньги.




Юлия Опанасюк
16 августа 2019 года

 


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